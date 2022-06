Come avrete notato, questa estate non ci saranno le mitiche “corna” di Temptation Island, andato in onda per nove edizioni sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset con Filippo Bisciglia.

Filippo Bisciglia rompe il silenzio su Temptation Island

Proprio l’ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio svelando le sue emozioni a caldo per la cancellazione del programma che lo ha visto protagonista fin dalla prima edizione:

Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, che vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anche io. Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest’anno.

Filippo Bisciglia lascia intendere di avere accettato la decisione di Fascino e Mediaset: