Edoardo Tavassi “risponde” alle parole di Sonia Bruganelli che lo ha accusato di essere un manipolatore per via del suo percorso al Grande Fratello Vip e le dinamiche messe in piedi dopo il suo ingresso.

Tavassi risponde a Sonia Bruganelli dopo il GF Vip

Sonia Bruganelli, intervistata da Chi Magazine, ha svelato quando avrebbe sentito entrare in atto una modifica al reality show condotto da Alfonso Signorini:

Il GF Vip secondo me è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore.

Tavassi, così come riportano i colleghi di Biccy.it, ha risposto indirettamente alle parole dell’opinionista del Grande Fratello Vip tramite una Room su Twitter: