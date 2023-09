Tale e Quale Show 2023, quali saranno le imitazioni della seconda puntata di oggi, venerdì 29 settembre? Dopo l’eccellente esordio della passata settimana, il varietà di Carlo Conti si rinnova stasera, come sempre su Rai1 ed in diretta, con le esibizioni dei concorrenti in gara. Al termine dell’appuntamento scopriremo anche il nuovo vincitore.

Tale e Quale Show 2023, le imitazioni della seconda puntata

Il primo concorrente ad aver conquistato il podio, al termine della prima puntata di Tale e Quale Show 2023 è stato Gaudiano, che ha perfettamente imitato Tiziano Ferro interpretando “Non me lo so spiegare”. Seconda piazza per Lorenzo Licitra-Marco Mengoni e terzo gradino per Ilaria Mongiovì-Giorgia.

Ma quali sono le nuove imitazioni di questa sera? L’ex concorrente del GF Vip, Ginevra Lamborghini sarà Angelina Mango, la Mongiovì se la vedrà con Noa, Pamela Prati renderà omaggio a Wanda Osiris, Jasmine Rotolo ricorderà Irene Cara, Maria Teresa Ruta vestirà i panni di Gigliola Cinquetti, Jo Squillo avrà le sembianze di Patty Pravo, Alex Belli sarà Ligabue, Gaudiano proverà il bis con Francesco Sarcina, Licitra si trasformerà in Harry Styles, Scialpi interpreterà Renato Zero mentre i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si metteranno alla prova con i Bee Gees (e scopriremo da chi si faranno affiancare).

Come sempre saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (più un quarto a sorpresa) a votare e giudicare le varie performance. Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più “acclamate” porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.