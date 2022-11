Suor Cristina, ospite in esclusiva di Verissimo andato in onda ieri pomeriggio con Silvia Toffanin, è stata l’argomento di discussione della giornata fino a chiedere – perfino – l’intervento delle Orsoline.

“Suor Cristina? Non abbiamo nulla da dire. Non c’è proprio niente di cui parlare”, questa la reazione che Fanpage ha raccolto dalle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, congregazione di cui Cristina Scuccia ha fatto parte prima di abbandonare il convento.

Dopo la sua partecipazione a The Voice Of Italy, le critiche furono molteplici. Suor Cristina, raggiunta all’epoca da Avvenire dichiarò:

Dopo la vittoria di The Voice ho staccato la spina. Mi sono chiusa qui, nella comunità. Ho fatto silenzio. E pregato molto. Mi sono concentrata sul fatto che dovevo rinnovare i voti temporanei, cioè sulla cosa per me più importante: tutelare la mia vita spirituale.

E mentre sul web spuntano fuori delle teorie, Cristina Scuccia a Silvia Toffanin ha fatto sapere:

Quando vedi solo il buio ti serve qualcuno a cui chiedere aiuto. Non riuscivo più a capire chi fossi. Non ho mai messo Dio in discussione, ma la mia crescita non riusciva più a stare dentro le regole. Poi è morto mio papà, ho deciso di prendere un anno sabbatico, un anno di silenzio, di viaggiare.