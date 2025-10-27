“Stop, fermatevi!”, Sarah Toscano ferma il concerto a Roma

Dopo un’estate ricca di successi, Sarah Toscano è tornata sul palco con due date molto attese: la prima a Milano il 18 ottobre e la seconda a Roma, due giorni dopo. Proprio durante l’esibizione romana è avvenuto un episodio che ha sorpreso tutti, mettendo in evidenza la maturità e la sensibilità della giovane artista.

Cosa è successo durante il concerto di Sarah Toscano a Roma: “Stop, stop, fermatevi!”

Durante la serata del 25 ottobre a Largo Venue, davanti a un pubblico entusiasta e con la partecipazione di ospiti come Carl Brave e Mida, Sarah Toscano stava cantando il brano Caos, tratto dal suo ultimo album Met Gala. All’improvviso, mentre era impegnata nella performance con il corpo di ballo, la cantante ha chiesto di fermare tutto.

“Stop, stop, stop. Fermatevi un attimo, scusatemi”, ha detto con voce ferma ma preoccupata. La musica si è interrotta, i ballerini si sono bloccati e Sarah si è avvicinata alla prima fila per capire cosa stesse succedendo. Secondo quanto riportato da un video diffuso sui social, una persona tra il pubblico avrebbe accusato un malore.

Il gesto della cantante (VIDEO)

Sarah non ha esitato a sospendere il concerto per assicurarsi che il fan ricevesse subito l’assistenza necessaria. Solo dopo aver verificato che la situazione fosse sotto controllo, ha ripreso a cantare, accolta da un lungo applauso del pubblico. “Tutto a posto ora. La rifacciamo, va bene?”, ha detto sorridendo, prima di ripartire con l’esibizione.

Il gesto della cantante è stato molto apprezzato dai presenti e dagli utenti online, che hanno lodato la sua attenzione e l’empatia dimostrata in un momento delicato.