Amici 25, shock: tre allievi eliminati ufficialmente, chi sono

Amici 25, anticipazioni registrazione del 26 ottobre: eliminazioni, ospiti e classifica della quinta puntata

La nuova edizione di Amici 25, il celebre talent show di Maria De Filippi, continua a regalare emozioni e colpi di scena. Venerdì 24 ottobre 2025 si è svolta la registrazione della quinta puntata, che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre. Ecco tutte le anticipazioni e gli spoiler diffusi da SuperGuidaTV.

Ospiti e giudici della puntata

La puntata vedrà come ospite speciale , amatissima cantante ed ex vincitrice del talent, pronta a tornare nello studio di Amici per esibirsi e sostenere i ragazzi. Al momento non sono stati resi noti i nomi dei giudici delle sfide, ma le prove tra canto e danza promettono di essere più intense che mai.

Tre allievi eliminati

Grandi cambiamenti nella scuola: Tommaso, Frasa e Matilde sono stati ufficialmente eliminati dal programma. I tre allievi hanno dovuto lasciare il banco dopo le valutazioni dei professori e le sfide con i compagni, salutando così il sogno di arrivare al serale.

E lei ancora dentro:

recuperato Amici ora e mi sono chiesto con che coraggio si possa mandare una cosa del genere in onda, tanto al più prendere e mantenere un elemento così,

tra l’altro moltiplicando i pregiudizi sul mondo tiktoker e dunque le (a questo punto) giuste lamentele del pubblico pic.twitter.com/bPM5Hmducv — trashbiccis (@trashbiccis) October 19, 2025

Durante la registrazione è stata anche aggiornata la classifica provvisoria degli allievi rimasti in gara, con le esibizioni che hanno messo in luce nuovi talenti sia nel canto che nella danza. I professori — tra cui Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo — continuano a valutare con attenzione crescita, impegno e originalità dei ragazzi.