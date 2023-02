Chi è l’ex marito di Elena Sofia Ricci? Stefano Mainetti si è recentemente separato dall’attrice “sconvolgendo” tutti dopo ben 19 anni di amore indissolubile e la nascita di una figlia (Maria, anche lei attrice).

Stefano Mainetti è nato a Roma l’8 agosto del 1957, sotto il segno zodiacale del Leone ed ha 65 anni. Insieme ad Elena Sofia Ricci hanno avuto anche una figlia Maria, nata il 25 ottobre del 2004 ed oggi ha 19 anni.

Anche Maria è un’attrice e, proprio in merito, la mamma ha affermato:

La prima volta che è andata a fare un provino e le hanno chiesto il mestiere dei genitori, lei ha risposto: “Papà fa l’idraulico e mamma fa la casalinga”. Per quanto riguarda Vivi e lascia vivere, l’ho un po’ preparata per il provino e poi basta. Quando il regista Pappi Corsicato l’ha scelta, mi ha detto: “Fatti dire da tua figlia come interpretare il personaggio perché lei lo ha capito benissimo.