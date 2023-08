Fioccano interessanti novità sulla nuova edizione de Il Collegio. Uno dei protagonisti dell’ottava edizione sarà proprio Stefano De Martino. Non nel ruolo di concorrente, chiaramente. Sarà proprio lui la nuova voce narrante del docu-reality e che ci accompagnerà nel nuovo viaggio targato 2001.

Stefano De Martino voce narrante de Il Collegio 8

A darne notizia è stata la stessa pagina Instagram de Il Collegio 8 che si prepara a tornare dal prossimo settembre in compagnia di uno dei volti di punta di Rai2 di questi ultimi anni:

Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco a voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio firmato Il Collegio.

Dopo Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e Tim Summer Hits, il marito (ex?) di Belen Rodriguez colleziona un altro importante tassello. In attesa di tornare come conduttore di Bar Stella e di De Martino Live (il suo nuovo show), ecco che si calerà anche nei panni della voce narrante.

La notizia arriva a distanza di poche ore da quella che vedrebbe la presenza nel cast di allievi della figlia di una celebre ex Vippona. Tra le altre novità anche il ritorno dell’amata prof. Petolicchio, che affiancherà la sorella Anna Maria nel corpo docente.