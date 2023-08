Sarà Stefano De Martino ad aprire la nuova stagione di Belve, il programma in partenza dal prossimo autunno su Rai2. Alla conduzione ci sarà come sempre Francesca Fagnani, che torna a guidare le sue graffianti interviste. Il suo primo ospite sarà di tutto rispetto, essendo attualmente uno dei nomi più citati del gossip estivo nazionale.

Stefano De Martino primo ospite di Belve

Per vedere la messa in onda della intervista riservata a Stefano De Martino, ex ballerino ed ormai volto di punta di Rai2, dovremo attendere il prossimo 26 settembre. quando tornerà Belve con la sua nuova edizione.

A svelare la presenza del ballerino, marito (o ex?) di Belen Rodriguez è stata la stessa giornalista e conduttrice Francesca Fagnani. Tanti gli argomenti da affrontare insieme a De Martino: dal suo attuale successo professionale alla vita privata, ovviamente con un occhio di riguardo al matrimonio con Belen Rodriguez.

E scopriremo inoltre se proprio in quella occasione Stefano farà chiarezza sulle sorti della sua storia, attualmente destinata ad un nuovo capolinea. E’ davvero finita con la showgirl argentina o c’è ancora speranza?