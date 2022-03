Stefano De Martino, sollecitato da Mara Venier, ha risposto alle domande sul ritorno di fiamma con l’ex moglie Belen Rodriguez e la sua voglia di diventare ancora padre dopo Santiago.

Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez

“Se ho voglia di diventare ancora papà? Sì…”. E’ un periodo d’oro per Stefano De Martino. Giudice del serale di Amici 21 e conduttore di un programma tutto suo.

Ma pure in amore le cose girano per il verso giusto, il conduttore è infatti tornato con la ex moglie Belen Rodriguez. E non nasconde il desiderio di diventare di nuovo padre:

In questo momento sono molto felice e sereno. Sono tanto contento! Santiago è con la madre adesso e la salutiamo. Se non la vedo da tanto? No, io la vedo spessissimo. Perché ridi Mara? No, non è che mi giro dall’altra parte, sto guardando le foto di mio figlio…

De Martino vorrebbe un altro figlio anche se è molto frenato:

L’amore per i figli è un amore fortissimo. Adesso Santi ha nove anni, avevo 23 anni quando sono diventato padre. Ho voglia di avere altri figli, ma avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po’ frenato, però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo.