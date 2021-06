De Martino e Alessia Marcuzzi insieme dopo il gossip dello scorso anno (ma non è come sembra…)

Tra le pagine del nuovo numero di Chi Magazine in uscita domani, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono stati paparazzati nuovamente insieme dopo i pettegolezzi dello scorso anno. Questa volta a Capri c’è anche il marito di lei, Paolo Calabresi Marconi.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi paparazzati insieme

Lo scorso venerdì sera Alessia Marcuzzi è arrivata a Capri con il marito Paolo Calabresi Marconi. Il giorno successivo, quando la coppia è arrivata con lo yacht di fronte al molo del ristorante Lo scoglio da Tommaso, è comparso pure Stefano De Martino.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini prosegue:

E così, a un anno di distanza, i protagonisti assoluti del gossip dell’estate 2020 si ritrovano insieme. Uno scherzo del destino, o forse no. Sabato scorso la Marcuzzi e il marito escono in barca a metà mattinata. Si fermano alla Grotta Verde per un bagno, poi fanno una seconda tappa all’Isola dei Galli, prima di dirigersi verso il ristorante Lo scoglio da Tommaso, dove la conduttrice ha organizzato un pranzo con otto amici per festeggiare il compleanno di Calabresi Marconi. Intanto Stefano De Martino prende il sole in barca vicino alla Grotta Bianca con un paio di amici. La sua mattina è stata all’insegna del relax e dell’ozio. All’improvviso, però, si “sveglia”. Scompare sottocoperta per poi riemergere docciato e vestito in perfetta eleganza. Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?

A quanto pare De Martino avrebbe prenotato un tavolo vicino all’entrata prenotando per primo. Dopo venti minuti sarebbe arrivata anche Alessia Marcuzzi con il marito:

Quando la coppia si avvicina al tavolo, l’ex ballerino va a salutarli. È molto affettuoso con Paolo, lo abbraccia, e saluta anche Alessia con un bacio sulla guancia. Ma qualche imbarazzo con la conduttrice c’è ancora, pur nell’atmosfera cordialissima delle due tavolate. De Martino e i suoi amici sono stati i primi ad arrivare e sono i primi a finire il pranzo. Quando nell’altro tavolo è il momento del dessert e la Marcuzzi va in cucina per preparare le candele sulla torta, Stefano approfitta della sua assenza per alzarsi e mettersi nella zona del locale dove c’è l’acquario: guarda da lontano la coppia che festeggia il compleanno. Solo dopo lo spegnimento delle candeline, li va a salutare e riparte con la barca. Stefano De Martino, in qualche modo, continua a essere il protagonista di questa estate, nonostante sia single e (per il momento) si tenga a distanza da qualsiasi flirt.

Io in questo racconto, nonostante sia stato assolutamente dettagliatissimo, non ci vedo nulla di male se non due colleghi che si sono incontrati in vacanza.