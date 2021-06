Belen Rodriguez, da sempre molto attiva sui social, ha deciso di rallentare un poco e godersi il suo stato di dolce attesa. Nonostante questo lecito allontanamento è voluta intervenire per rasserenare i follower “preoccupati”.

Vi volevo lasciare un saluto, visto che sono un po’ assente. Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po’ di cosine per me. Mi sento più serena così, mi sembra di custodire la mia esperienza e questo mi fa sentire bene. Non è che io sia diventata antipatica. Sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo.