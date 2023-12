Selvaggia Lucarelli finisce nel mirino di Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura. L’ex Vippone era stato citato dalla Lucarelli nel dare il suo voto a Simona Ventura, seconda classificata all’ultima edizione di Ballando con le Stelle di cui Selvaggia è giurata.

Archiviata la finale di Ballando con le Stelle, vinta da Wanda Nara e che ha visto Simona Ventura seconda sul podio, Selvaggia Lucarelli aveva dato i suoi voti ai protagonisti dello show di Milly Carlucci. Parlando della Ventura, aveva ironicamente citato anche Stefano Bettarini:

La quasi signora Terzi è arrivata seconda. Nono sono riuscita a convincerla a restituire la caparra e a sposare uno a caso, tipo Pasquale La Rocca. Ma come direbbe lei, ha fatto un bel percorso. Durante la finale aveva la faccia di chi ha capito che purtroppo la sfida era con una specie di cyborg della danza, ma in fondo ci è piaciuta per questo. Ha dimostrato di saper perdere con il sorriso, sfoggiando le gambe più belle di sempre. Si è raccontata così bene che finalmente abbiamo capito tutto della sua vita. Tranne Bettarini, ovviamente. Voto 10.

Una battuta che ovviamente non è piaciuta all’ex calciatore, il quale è intervenuto tra le sue Instagram Stories, citandola e insultandola senza mezzi termini:

Lucarelli, le p*lle me le hai già rotte abbastanza. Limitati a fare l’albero di Natale che è l’unica cosa che puoi fare. P.S: E ricorda i guanti, che le tue manine tozze e corte mi prendono freddo, non vorremmo mai. Ti aspettano in tanti. Tu non hai le p*lle di Natale per menzionarmi. Io ne ho da vendere.