Stefania Orlando si è negata ad una fan? Ovviamente no ma sui social è scoppiata ugualmente la polemica. La ex concorrente del Grande Fratello Vip si trovava in vacanza in Puglia insieme al marito e il racconto di una estimatrice ha fatto il giro della rete.

Fan delusa da Stefania Orlando pubblica la reazione a caldo

La fan non potendo partecipare al raduno di Fregene, aveva pensato di poterla incontrare in Puglia. Peccato che Stefania Orlando prima di essere un personaggio pubblico sia una persona e, proprio per questo motivo, ha il sacrosanto diritto di pretendere un po’ di privacy.

Ecco cosa scrive la fan delusa:

Inizialmente non potendo parlare direttamente con lei mi è stato dato un no come risposta e mi è stato detto di venire il 30 al raduno a Fregene, io non mi aspettavo nulla, ho specificato che non volevo risultare invadente ma mi ero permessa di provare a chiedere perché seguendola e ammirandola da tanto sarebbe stato bello incontrarla, abito lontano da Roma e non ci sarei potuta essere il 30 e qui non ho ricevuto risposta. Successivamente sono riuscita a scrivere direttamente a lei se fosse stato possibile vederci anche un attimo, nonostante lei non sapeva nemmeno della mia esistenza, mi ha rispondo ignorando la domanda e mi ha mandato un bacio.

Poi il messaggio continua:

Ci sono rimasta male sinceramente ma ci poteva stare, era in vacanza e ognuno è libero di scegliere di rilassarsi o di viversi la giornata senza orari e vincoli, io di certo al massimo mi sarei aspettata un saluto brevissimo ma posso comprendere. Forse sono stata sfortunata io perché il momento non era appropriato e forse la risposta non sarebbe stata questa se fossi stata a Fregene al posto della Puglia. Tuttavia oggi ci sono rimasta male perché pensavo che il no che mi era stato detto fosse un no riservato a tutti poiché c’è il raduno e invece ho scoperto che non è così.

Il messaggio si conclude:

Mi dispiace molto di questa situazione perché io ho amato Stefania dall’inizio del GF e l’ho sempre sostenuta smisuratamente, sono arrivata su Twitter grazie a lei e nei mesi ho postato per Io più tweet di apprezzamento per lei. Provo un affetto verso di lei che non riesco a descrivervi, molti di voi mi capiscono e l’ho sempre trovata molto vicina a me. Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro, vi ringrazio di chi mi ha scritto belle parole.

La replica di Stefania

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronz* quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! “Sono un po’ delusa da tutto e spero che non succeda a nessun altro” questa la frase conclusiva. Ma spero che non succeda a nessun altro cosa? Se ho sempre ringraziato, incontrato, riso e dato la mia disponibilità a tutti!

Personalmente, avendo gestito per anni fan club di personaggi famosi (da Ambra Angiolini a Laura Bono), ho visto fan di tutti i tipi e molti non si rendono conto che il personaggio pubblico ha bisogno assoluto della sua privacy, specie quando si sta ritagliando un momento privato con le persone che ama (Stefania era in vacanza con il marito).

Capisco pure la delusione della fan e immagino che Stefania, visto il suo carattere protettivo, cercherà un chiarimento con lei.

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata! pic.twitter.com/6km9mfC4LB — Stefania Orlando (@stefyorlando) August 10, 2021