Lo staff di Nikita Pelizon è in piena modalità “smart work”. La modella è tra le più corteggiate dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Luca Onestini, Luciano Punzo e Edoardo Tavassi, stanno cercando palesemente di conquistarla.

GF Vip, lo staff di Nikita cita Gaia Zorzi: ecco perché

Tra gli altri vipponi che non sono assolutamente immuni al fascino di Nikita si aggiungono anche Daniele Dal Moro e George Ciupilan. La ex concorrente di Pechino Express però, sembra avere le idee chiare ed ha palesato il suo interesse solo nei confronti di uno di loro.

Il fortunato è Luca Onestini.

Ed infatti proprio Nikita, durante un confessionale, ha svelato il suo interesse:

Mi piace che è pieno di energia e divertiamo moltissimo…

In queste ore, lo staff di Nikita ha risposto in maniera singolare ad una richiesta di un fan sul modo per farle sapere la verità (probabilmente in merito alla sua frequentazione fuori dalle mura della Casa).

Il suo team ha replicato in maniera ironica citando anche Gaia Zorzi, sorella minore di Tommaso:

Vedremo come farle sapere tutto, ma in ogni caso il GF Vip è anche questo. Quando uscirà c’è un power point che aumenta ogni giorno .Ho preso ispirazione da Gaia Zorzi. A oggi siamo a 74 slide.