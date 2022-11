Abbiamo imparato a conoscere Edoardo Tavassi come concorrente dell’Isola dei Famosi. In queste settimane il fratello di Guendalina si è buttato dentro una nuova avventura entrando nella Casa del GF Vip.

Chiacchierando in giardino con Giaele e Micol, Edoardo ha svelato che anche nell’altro reality stavano cercando di fargli trovare la donna della sua vita e, proprio per questo motivo Mercedesz Henger si era pubblicamente dichiarata a lui.

Se inizialmente Edoardo stava palesando una certa simpatia nei confronti della figlia di Eva Henger, ieri sera ha svelato:

A me diverte questo. Io faccio sempre queste cose. Pure l’altra volta (all’Isola, ndr) mi hanno fatto arrivare ragazze che dovevano conquistarmi. Poi quando è arrivata Mercedesz che si era dichiarata a me a me non piaceva. No, non mi piaceva… come mai?