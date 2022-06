Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini dopo il GF Vip

Prima meritata vacanza per Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè dopo il Grande Fratello Vip e il trionfo della sorella maggiore che si è portata a casa la vittoria finale. In queste ore, sono diventati virali sui social i video che le ritraggono in vacanza a Mykonos con un compagno di viaggio speciale.

Le sorelle Selassiè in vacanza con Alfonso Signorini

Le sorelle Selassiè si trovano in Grecia in compagnia di Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip e amico delle tre princess che tanto hanno appassionato il pubblico del reality show.

In poche ore, infatti, sono diventati virali i video che li ritraggono insieme mentre si divertono al mare.

Ecco alcuni VIDEO e tweet.

Alfy con le princess si ammazza dalle risate 🤣💜👑#fairylu pic.twitter.com/jg33CMKQIb — Samy (@samy_figlio1) June 17, 2022

Baci FATATI con Alfyyyyyyyyyy…e mi torna in mente subito oggi pomeriggio quel reel di chi…”Do you know Alfonso Signorini?”…‍♀️‍♀️‍♀️#fairylu pic.twitter.com/Q5veL2VYkf — domenico fors (@Domenico1oo777) June 17, 2022

Il sentimento comune riguardo il reel è abbasta chiaro tanto quanto la simpatia per Alfonso signorini…

♡ Jess ♡ #jeru pic.twitter.com/5lANstCAZE — ▪️Mimi▪️ (@MimiCoc2) June 17, 2022

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Il conduttore svela perché Jessica ha vinto il GF Vip