Sophie Codegoni pronta a raccontare la verità sulla sua rottura definitiva con Alessandro Basciano. L’ex tronista di Uomini e Donne ha conosciuto il padre di sua figlia Celine Blue al Grande Fratello Vip e, dopo la separazione, ha deciso di concedere un’intervista esclusiva a Silvia Toffanin e Verissimo.

In questa chiacchierata televisiva Sophie condividerà apertamente le ragioni che hanno portato alla fine della sua relazione con Basciano. L’ex Bonas di Avanti un altro sarà ospite dell’appuntamento di sabato 14 ottobre.

La 22enne parlerà del suo ruolo di madre e racconterà anche le motivazioni reali che l’hanno spinta a chiudere la sua relazione con il deejay.

Nonostante le numerose critiche online, pare che questa ospitata di Sophie fosse già concordata da tempo, ancor prima della crisi con Basciano.

Ad ufficializzare la rottura è stata proprio Sophie Codegoni:

Anche Alessandro Basciano ha rotto il silenzio il giorno dopo pubblicando uno scatto dall’ospedale con la flebo (ha avuto solo un calo di pressione):

Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.

Sophie Codegoni, in merito al tradimento, la pensa diversamente. Ed infatti, durante l’appuntamento con Casa Chi, la giovane è scoppiata a piangere:

Purtroppo non posso dirti che non ci sono in mezzo persone, ce ne sono e ci sono anche tante cose che…Non è facile, ci sono cose che non si sanno. Scusate.