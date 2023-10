Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati ufficialmente. Dopo mesi di soffiate e indiscrezioni, pare che la coppia sia scoppiata per via di alcuni tradimenti da parte del deejay. Sulla questione è intervenuta anche Micol Olivieri, criticando (giustamente) alcune richieste dei Basciagoni.

Micol Olivieri demolisce Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

“Non ho nulla contro di loro, ci mancherebbe non li conosco neanche di persona, ma mi fa ridere che certi personaggi impostano la loro carriera principalmente sul gossip e poi nei momenti di crisi, in cui le cose non vanno bene, reclamano la privacy”, esordisce Micol.

Poi continua:

È stato proprio lui a chiedere la mano di lei sul red carpet di Venezia, quindi vuol dire che a loro piace stare al centro dell’attenzione, sicuramente non sono delle persone riservate e non lo dico con cattiveria. Poi però chiedono privacy? Il gossip ti regala tanta visibilità, ma poi la devi saper gestire. È una palla infuocata, rischi che ti scoppi tra le mani, come la FAMA. Quando tutto è bello è più facile, quando le cose vanno male, allora devi ricordarti di essere COERENTE.

