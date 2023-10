Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. L’ex Bonas di Avanti un altro ha diffuso un comunicato ufficiale dove racconta sommariamente come si sente e parla di “motivi gravi”.

A questo punto, un po’ incuriosita dall’accaduto e dispiaciuta per Sophie (credo che tra i due sia effettivamente quella che sta soffrendo di più), ho posto una domanda sul nostro account di Twitter:



Tra le motivazioni più gettonate? Le corna.

Ecco qualche esempio:

Secondo me a scoperto non solo i tradimento ma anche cose gravi per rispetto per lei e la figlia sicuramente c’è altro e lei si sta tutelando uscendo fuori

— Mery Marchello (@MarchelloMery) October 9, 2023