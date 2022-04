Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ospiti di Casa Chi, hanno raccontato come procede la loro storia d’amore dopo il Grande Fratello Vip, svelando pure un divertentissimo retroscena dopo il viaggio in Turchia.

Alessandro, incalzato più volte sulla possibilità di regalare un anello di fidanzamento alla sua fidanzata, ha svelato che presto arriverà. Nel frattempo, i due ex del Grande Fratello Vip, hanno mostrato un braccialetto rosso indossato da entrambi:

Dopo il viaggio in Turchia ho detto: mi serve il braccialetto contro il malocchio. – ha aggiunto Sophie – Mi hanno fermato 27 volte perché non mi hanno riconosciuto nel documento…

Che cosa rappresenta? È un braccialetto contro il malocchio. Nelle nostre avventure ci sono un sacco di disavventure. – ha affermato Alessandro- È un braccialetto che portafortuna e ci protegge perché ne succedono di tutti i colori. Perdiamo aerei… eravamo anche in orario quella volta. Due ore in anticipo e abbiamo perso l’aereo.

Basciano, quindi, ha raccontato l’epica disavventura ironizzando:

Eravamo in Turchia per partire e non la facevano passare perché dal documento non la riconoscevano. Lei incazzatissima ed io che ridevo… sei cambiata tanto. Lei parla tanto delle mie foto ed era un’altra persona… manco la polizia la riconosceva. Volevo fare il video ma avevo paura di riprenderli. Una scena epica.