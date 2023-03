Sonia Bruganelli predica bene ma razzola male? Sarebbe questa l’accusa sollevata da alcuni utenti social dopo le sue parole pronunciate nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Ma cosa è successo esattamente? Per comprendere pienamente a cosa facciamo riferimento è necessario fare un passo indietro, ripercorrendo quanto detto nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli ‘smascherata’ sul web

Ieri sera, durante la diretta del GF Vip su Canale 5, il padrone di casa Alfonso Signorini ha condannato il comportamento di alcuni fandom e dei loro atteggiamenti sopra le righe sui social. Nel dettaglio Signorini ha sottolineato come in alcuni casi si sia arrivati persino a minacciare di morte alcuni ex Vipponi.

Ad unirsi al messaggio del conduttore sono state anche le opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli e l’ex Vippona Giulia Salemi nel ruolo della ‘bastarda col tablet’. Signorini ha ricordato come il GF Vip sia solo un gioco per il quale non vale la pena esagerare con alcuni termini a scapito della leggerezza.

Parole condivise anche da Sonia Bruganelli, che ha denunciato l’eccessiva violenza verbale sui social. Peccato però che alcuni utenti l’avrebbero successivamente ‘smascherata’ sottolineando come proprio la Bruganelli nel corso del GF Vip abbia smesso messo like e ricondiviso commenti particolarmente duri scritti sui social.