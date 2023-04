Per Sonia Bruganelli e Orietta Berti si è conclusa l’esperienza da opinioniste al GF Vip 7. Le ritroveremo anche nella prossima edizione del reality show? Mentre sarebbe confermata la conduzione affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini, resta in bilico il futuro delle due opinioniste. E quello di Giulia Salemi, che quest’anno si è calata nei panni della ‘bastard* col tablet’.

Partiamo da Sonia Bruganelli, che già lo scorso anno, dopo essere stata opinionista del GF Vip, aveva annunciato il suo addio, salvo poi tornare anche in questa edizione. Nella finalissima la moglie di Paolo Bonolis ha indossato uno scialle con la scritta “pensati libera” che per alcuni ha significato una sorta di dichiarazione d’intenti rispetto alle sue prossime scelte professionali.

Libera da cosa? Dal reality di Alfonso Signorini? Oppure libera ancora una volta di esprimere ciò che pensa rispetto ai concorrenti del GF Vip?

Ma passiamo ora al futuro di Orietta Berti. Per la cantante si è trattato della prima esperienza come opinionista del GF Vip. Sebbene finora sembrava fosse terminata l’esperienza nel reality di Canale 5, a riferire un particolare clamoroso è stato Davide Maggio che su Twitter ha dichiarato:

Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il GF Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole ma questo è.

A proposito della Bruganelli, inoltre, la stessa sarebbe propensa a cedere lo scettro da opinionista a Giulia Salemi, come aveva riferito lei stessa nel corso di una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni:

Credo che sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF come Giulia Salemi e Soleil Sorge abbiano questa possibilità. Per loro è un modo per mettersi in gioco senza la responsabilità della conduzione.