Sonia Bruganelli difende Lulù Selassiè dopo il Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli ha risposto ad alcune domande dei suoi follower di Instagram. Naturalmente, visto anche il suo ultimo impegno lavorativo con il Grande Fratello Vip, molti internauti le hanno chiesto il suo punto di vista sugli ex vipponi, compresa Lulù Selassiè.

Sonia Bruganelli difende Lulù Selassiè

Cosa ne penso di Lulù che riceve bullismo su internet? Non sono al corrente di questa cosa ma spero che lei sia più forte e ignori i tanti cretini del web.

Queste le parole di Sonia in difesa della ex concorrente del GF Vip. Proprio la princess, di recente è dovuta intervenire sui social per smentire l’ipotetica crisi che avrebbe intaccato (secondo i buontemponi del gossip) il suo rapporto con Manuel Bortuzzo:

Ragazzi, questa settimana vedrete delle cose bellissime. Farò qualche shooting, anche insieme a Manuel. Quindi state tranquilli. Tutte queste ansie che state scrivendo… Non c’è nulla di cui preoccuparsi, certo. Dato che noi siamo tranquilli, leggere queste cose ci dà un sacco di ansia. Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo. Tutti che fanno gli investigatori privati… Mamma mia!