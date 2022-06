Soleil Sorge “ribalta” Daniela Martani: il botta e risposta sui social – VIDEO

Botta e risposta social tra Daniela Martani e Soleil Sorge. Durante la diretta dell’Isola dei Famosi dello scorso lunedì sera, l’ex naufraga ha commentato l’approdo della Stasi in Honduras al fianco di Vera Gemma.

Soleil Sorge “ribalta” Daniela Martani: il botta e risposta sui social

“E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente”, ha scritto Daniela Martani ricevendo moltissime critiche.

Proprio per questo motivo, l’ex del GF ha anche realizzato un video: “I fandom di personaggi famosi mi hanno sempre fatto molta tenerezza perchè appena gli tocchi il loro beniamino diventano pazzi come bambini a cui hai tolto le caramelle. Per fortuna io questi fandom non ce li ho perché ho le capacità di difendermi da sola e non ho bisogno di loro”.

La Martani ha aggiunto anche in tweet:

Ah mentre Soleil salta da un reality all’altro perché solo quello sa fare, io ho ricominciato a fare radio. Ci sentiamo su Radio Radio alle ore 19.

La Sorge ha notato la frecciatina e le ha risposto in maniera epica:

Bastava chiedere un po’ di pubblicità, magari ti veniva ad ascoltare qualcuno.