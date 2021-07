Soleil Sorge al Grande Fratello Vip (e ora si comincia a ragionare)

A quanto pare anche Soleil Sorge entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip in partenza da settembre con la nuova edizione. L’esclusiva arriva dai colleghi di iGossip.it.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Una fonte accreditata ci ha svelato che l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Soleil Sorgè, sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip 6, che debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 13 settembre. L’opinionista dei programmi tv di Barbara d’Urso ha superato i provini ed è nel cast dei concorrenti.

Erano mesi che il nome di Soleil circolava nella speranza che potesse approdare nella Casa del GF Vip e, finalmente, potrebbe avercela fatta.

Noi, fin da ora, dichiariamo pubblicamente il nostro supporto per Soleil.

Personaggio anticonformista che fugge alle regole e s’impone anche al costo di andare contro tutti.

Se avete amato Dayane Mello amerete anche lei.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)