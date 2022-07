Soleil Sorge è finalmente intervenuta sul “compleanno gate” e la fatidica domanda: “Sei stato invitato al suo compleanno?”, che gira ormai da giorni per merito di alcuni post di the pipol tv, pagina social con contenuti che si occupano del piccolo schermo.

Soleil Sorge lancia delle frecciatine agli ex del Grande Fratello Vip

Dopo aver intervistato la metà degli ex coinquilini del Grande Fratello Vip (che hanno dato le risposte più disparate), Soleil ha commentato lanciando delle frecciatine per gli ex coinquilini:

Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment… alcune dichiarazioni sono veramente allucinanti ma soprattutto fake. D’altronde c’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque per poter far parlare di sé ma il mondo è bello perché è vario. Ho invitato i miei amici più cari, molti non potevano esserci e alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima.

D'altronde c'è chi non vede l'ora di cavalare La qualunque per poter far parlare di sé 😅 no vi prego io⚰️✈️