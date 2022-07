In queste ore il compleanno di Soleil Sorge festeggiato lo scorso 5 luglio è stato al centro del gossip. I non invitati, in particolare, hanno detto la loro interpellati dalla pagina Instagram The Pipol Gossip. Tra loro era emersa anche l’intervista all’ex gieffino Gianluca Costantino che si è detto molto deluso dal mancato invito. Dopo il suo intervento a The Pipol Gossip ha poi categoricamente smentito di aver rilasciato le dichiarazioni circolanti online, salvo successivamente cancellare tutto.

Soleil Sorge non invita l’ex Vippone: la reazione

Tra i non invitati all’ormai famigerata festa di compleanno di Soleil Sorge spicca anche Gianluca Costantino, anche lui ex concorrente dell’ultima edizione del GF Vip. Alla pagine Instagram di gossip ha spiegato come mai non era presente:

La cosa è contorta, molto strana. Alessandro Basciano, tramite un gruppo whatsapp, aveva invitato alcuni amici, compreso me, in Puglia ad una sua serata il 2 Luglio. Nello stesso tempo Soleil, nel medesimo gruppo, ha scritto che avrebbe organizzato il suo compleanno nello stesso posto della serata, il 5 Luglio. Quindi davo per implicito di essere invitato anch’io. Arrivato in Puglia, nello stesso luogo, la Domenica arriva Soleil e io la incontro al mare. La incontriamo e il mio amico, Matteo Diamante, la ferma chiedendole se potevamo quindi unirci a lei alla cena di compleanno. Era come se le chiedesse una certezza in più. Perché noi credevamo davvero di essere invitati. La sua risposta è stata lapidaria: no. Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe.

Tuttavia sarebbe rimasto così deluso da non averle neppure fatto gli auguri:

Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace.

Gianluca Costantino interviene dopo le notizie sul suo conto

Gianluca Costantino successivamente alla pubblicazione della breve intervista ha voluto personalmente smentire le ultime notizie sul suo conto relative alle sue (presunte?) dichiarazioni su Soleil Sorge, intervenendo direttamente attraverso le sue Instagram Stories:

Sono pubblicamente a smentire tutto ciò che trovate nel web relativo a questa situazione. Non ho detto nulla di tutto ciò. Tutto quello che sta uscendo sono solo falsità inventate da persone che devono per forza scrivere qualcosa!

Gianluca ha poi aggiunto che sarà costretto a querelare qualora dovesse trovare altri articoli con le sue presunte parole. Una presa di posizione chiara, quella di Costantino, in merito a quelle che ha lasciato intendere siano delle fake news sul suo conto. Tuttavia la pagina Instagram a sua volta è nuovamente intervenuta annunciando la pubblicazione dell’audio integrale dell’intervista.