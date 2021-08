Soleil Sorge sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dopo aver fatto il tifo per la sua amica Dayane Mello. Intervistata tra le pagine di Mio, l’ex di Uomini e Donne ha proprio parlato del loro legame.

Soleil Sorge svela cosa la lega a Dayane Mello

Come ben sapete, nel corso del GF Vip, Dayane Mello avrebbe svelato una confidenza che le aveva fatto proprio Soleil Sorge legata ad Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi che aveva finto una aggressione omofoba utilizzando una confezione di surgelati per mimare un pugno:

Quando lei lo ha rivelato mi ha ferito il fatto che abbia condiviso con gli altri una mia confidenza.

Queste le parole di Soleil in merito al gesto istintivo di Dayane. Fortunatamente questo atteggiamento non ha compresso il loro forte legame.

Le due ragazze si sono conosciute nel corso di Pechino Express ed hanno stretto subito una forte amicizia:

Siamo tanto diverse, ma ci lega la voglia di vivere.

E per quanto riguarda la possibilità di vedere Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, l’influencer non si è sbilanciata ma ha commentato:

Sarebbe bellissimo!