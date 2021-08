Karina Cascella sono anni che si propone nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Come è accaduto per Antonella Elia però, dovrebbe prima provare l’ebbrezza di entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente.

Karina Cascella al Grande Fratello Vip? La sua risposta

Nonostante glielo chiedano da tempo, Karina Cascella ha sempre rifiutato di mettersi in gioco come concorrente e, la domanda di rito sul suo potenziale ingresso, arriva puntuale anche questo anno.

L’ex vincitrice de La Talpa ha affermato che rifiuterebbe anche questa volta nonostante, per questa edizione, non le sia arrivata alcuna proposta (proprio perché, magari, la produzione del reality show conosce già la sua risposta in merito).

Niente da fare nemmeno per quanto riguarda Uomini e Donne. Karina ha affermato che non tornerà negli Studi Elios di Roma a commentare le dinamiche del trono over e classico.

Personalmente mi pare che la Cascella voglia pian piano allontanarsi dalla televisione: è solamente una mia impressione?

Nel frattempo, prima che inizi la scuola, Karina ha affermato che passerà qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme al compagno e l’adorata figlia Ginevra.