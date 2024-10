Shaila finge con Maica e la sfotte credendo di non essere compresa: scintille al Grande Fratello

Tensione alle stelle durante l’ultima puntata del Gran Hermano, quando la modella spagnola Maica Benedicto – attualmente nella Casa del Grande Fratello – si è collegata in diretta con la casa spagnola, creando un momento di imbarazzo con i concorrenti italiani Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il collegamento, pensato per sorprendere i partecipanti, ha invece scatenato una reazione inaspettata, svelando attriti nascosti.

Maica Benedicto e il ritorno in Spagna: cosa è successo con Shaila Gatta

Durante il collegamento, Maica Benedicto ha salutato i concorrenti con il suo caratteristico entusiasmo spagnolo, annunciando il ritorno nella casa spagnola previsto per lunedì. Rivolgendosi a Shaila e Lorenzo, ha esclamato: “Ciao ragazzi! Che forte Lorenzo, è un piacere. E tu come ti chiami? Chiara?”. Un errore che non è passato inosservato, suscitando l’irritazione di Shaila.

In quel momento, mentre Lorenzo la correggeva sul nome, Shaila si è girata verso il gieffino e ha sussurrato con una chiara nota di disappunto: “Questa mi sta giù sul c***o, partiamo bene!”.

La frase, pronunciata in italiano e quindi non compresa da Maica, ha creato un evidente momento di tensione. La modella spagnola, inconsapevole della frecciatina, ha continuato a parlare con leggerezza: “Lei, come si chiama lei? Ah ecco, Shaila, un piacere bella. Come stai nella mia casa in Spagna?”.

Shaila che si volta verso Lorenzo e sfottendo MAICA dice : “ mi sta già sul cazzo che non hai idea “ facendo anche la supponente perché MAICA non parla bene l’italiano . Questa ragazza è davvero squallida #grandefratello #shaviers pic.twitter.com/uq4gsh956N — Antonino Maugeri (@antonino64554) October 23, 2024

Shaila ha replicato con finto entusiasmo fingendo interesse nei confronti della gieffina spagnola, che di contro non ha fatto una piega di fronte alla reazione di Shaila. Nel frattempo, sui social non sono mancati i commenti contro l’ex velina da parte di alcuni utenti spagnoli, ma anche gli italiani si sono espressi a favore di Maica, sottolineando quanto sia molto più affabile rispetto all’italiana e preferendola a quest’ultima.