The Couple, l’unica discussione degna di nota riguarda Helena Prestes e Jessica Morlacchi

Mentre The Couple si prepara alla sua seconda puntata in diretta, in onda stasera su Canale 5, spunta un primo dibattito degno di nota che accende gli animi anche fuori dal reality. L’argomento, però, non riguarda gli stessi concorrenti, ma due nomi della passata edizione del Grande Fratello.

A The Couple si parla di Helena e Jessica

I protagonisti di The Couple, infatti, hanno detto la loro su due concorrenti dell’ultima edizione del reality di Signorini, concentrandosi in particolare sulla vittoria di Jessica Morlacchi e sulla seconda classificata, Helena Prestes.

Secondo Antonino Spinalbese, il consenso sui social non sempre coincide con l’esito del televoto, come dimostrato dalla recente vittoria di Jessica. Ecco cosa avrebbe detto, secondo quanto riportato dai colleghi di Biccy.it:

In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue. Se così dovesse essere chi ha più follower o sostenitori vince.

A quanto pare, non tutti avrebbero apprezzato il primo posto di Jessica, a partire da Giorgia Villa:

Anche nell’ultima edizione del reality abbiamo visto che non è scontato chi vince. Intendo la finale. Perché dai, ha vinto chi non doveva… chi nessuno si aspettava vincesse. Quindi non c’entra niente quanto pubblico hai che ti supporta.

Anche Irma Testa sembrerebbe pensarla in questo modo, tanto da citare la seconda classificata Helena Prestes:

Hai ragione, perché l’altra è stata amata dal primo giorno, ma di che parliamo?!

Parole che hanno acceso subito l’attenzione del fandom di Helena, sostenendo le parole delle concorrenti di The Couple.