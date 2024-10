Lorenzo, quella frase bollente a Shaila convinto di non essere sentito – VIDEO

Nel Gran Hermano spagnolo, la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è ormai esplosa. Numerosi video dei due concorrenti stanno facendo il giro dei social, documentando l’intensa attrazione che si è creata tra loro all’interno della Casa. L’ex velina di Striscia la notizia, ha confidato alle sue coinquiline che il legame con il modello è ormai molto più che fisico: “Credo di essermi innamorata”, ha dichiarato la ballerina, una confessione che non aveva mai fatto durante la sua permanenza di un mese e mezzo nella Casa del Grande Fratello italiano.

Shaila e Lorenzo: scoppia la passione

La relazione tra Shaila e Lorenzo sembra aver preso una piega inaspettata. Secondo quanto rivelato dalla ballerina, il suo sentimento per il modello sta andando oltre il semplice trasporto fisico, tanto da ammettere che potrebbe essersi innamorata. Un cambiamento notevole rispetto ai primi giorni nella Casa, dove la passione sembrava essere l’unico filo conduttore della loro vicinanza.

La confessione del bacio con Javier Martinez

Nel frattempo, non ci sono più segreti tra Shaila e Lorenzo. Shaila ha confessato a Lorenzo di aver baciato il coinquilino argentino Javier Martinez, ma ha chiarito di non aver provato per lui lo stesso trasporto che la lega a Lorenzo. La reazione di Javier, invece, è stata di delusione, tanto da confidare ai compagni di gioco il suo dispiacere, specialmente dopo che Shaila aveva affermato pubblicamente di non volerlo aspettare fuori dalla Casa.

I momenti bollenti tra Shaila e Lorenzo

I contatti fisici tra i due gieffini sono stati numerosi e a dir poco “bollenti”. In un momento di intimità, Spolverato ha sussurrato alla Gatta: “Ogni volta che ti tocco, ho l’alzabandiera”, probabilmente sperando di sfuggire ai microfoni e alle telecamere del reality. Nonostante i molti momenti di vicinanza, per ora non si sono ancora scambiati un bacio in pubblico, ma sembra solo una questione di tempo prima che questo avvenga.