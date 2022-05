La padrona di casa dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, si è raccontata tra le pagine del settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni facendo emergere il suo lato goffo da vera regina delle gaffe. Lo abbiamo notato anche nel reality da lei condotto dove si è passati dalla spallina del vestito rotta alla sua caduta dalla sedia, momenti di imbarazzo che sui social si sono trasformati in meme virali.

Nel corso di questa edizione dell’Isola dei Famosi è evidente il grande feeling tra Ilary Blasi ed i suoi due opinionisti. Nicola Savino ha persino deciso di collezionare su Instagram le sue gaffe:

Sì, perché lui mi viene dietro nelle mie cavolate. In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione.

A quanto pare però, la moglie di Totti non sarebbe affatto nuova alle gaffe, tanto da ‘perseguitarla’ sin dai tempi de Le Iene. Non è un caso che spesso sia finita nella rubrica “i nuovi mostri” di Striscia la notizia:

Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica.