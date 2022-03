Serale Amici 21: tre squadre, ecco da chi sono composte e capitanate

Il Serale di Amici 21 sta per partire. Dal prossimo sabato 19 marzo 2022, prenderà ufficialmente il via la nuova edizione in prima serata, con la gara tra le squadre in gara. Abbiamo già conosciuto chi saranno i tre giudici del talent show, ma passiamo ora alla scoperta delle squadre.

Serale Amici 21: scopriamo le tre squadre

Gli allievi del Serale di Amici 21 sono divisi in tre squadre, capitanate da due professori ciascuna, uno di canto e uno di ballo. Non ci resta che scoprire da chi sono composte e capitanate.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini guideranno la prima squadra che vede al loro interno i seguenti allievi: Albe, Crytical, John Erick, Dario e Alice.

La seconda squadra del Serale di Amici 21 è capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e vede al suo interno: LDA, Calma, Luigi, Gio Montana, Carola, Michele e Leonardo.

Infine terza e ultima squadra, capitanata da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro e composta da: Sissi, Aisha, Alex, Serena, Nunzio e Christian.