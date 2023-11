Selvaggia Lucarelli, come ha reagito all’eliminazione di Ricky Tognazzi: l’incubo di Simona Izzo – VIDEO

Ballando con le Stelle ha visto ieri sera il suo primo eliminato dell’edizione. Dopo quattro puntate, a lasciare per il momento lo show di Rai1 è stato Ricky Tognazzi. Come ha reagito Selvaggia Lucarelli? Anche ieri, la giurata e l’ormai ex concorrente hanno avuto un battibecco piuttosto acceso, durante il quale ovviamente si è inserita a gamba tesa anche Simona Izzo.

Ricky Tognazzi eliminato a Ballando: la reazione di Selvaggia Lucarelli

Con l’uscita di scena di Ricky Tognazzi, probabilmente la prossima settimana non assisteremo alla parentesi dedicata allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, ma nulla è ancora certo.

Fatto sta che l’eliminazione del regista ed attore ha messo in ansia la giurata, la quale dopo aver appreso il nome designato ad abbandonare per il momento la gara, la sua reazione è stata di grande apprensione.

Ovviamente i toni sono stati particolarmente scherzosi ma, complice anche il suo vicino di posto, Guillermo Mariotto, una volta scoperto il nome dell’eliminato ha ironizzato:

Sta finalmente uscendo qualcuno. Chiunque sia, non importa. Chi è? E’ uscito Ricky Tognazzi! Adesso Simona Izzo mi aspetta fuori al parcheggio!

Il video integrale lo trovate in apertura.