Lo scherzo di cattivo gusto a Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani è andato avanti per l’intera giornata di ieri. Cosa è successo? Un “burlone” (per essere buoni) gli ha mandato una pizza ogni mezz’ora utilizzando i rider dei delivery.

Scherzo a Tommaso Zorzi, assurdo quanto certi commenti del web

Naturalmente Tommaso Zorzi ha rimandato sempre le pizze indietro raccontando l’accaduto tramite il suo account di Instagram per cercare di fare smettere il “furbone” con tanto tempo libero:

Praticamente è da stamattina che secondo me qualcuno mi sta facendo uno scherzo, però è anche un po’ una mancanza di rispetto per tutti i rider che sta mandando. Ogni mezz’ora mi mandano un fattorino con una pizza da pagare. Ora non so come possa essere divertente questa cosa, però dato che li sto rimandando tutti indietro e questi ordini non li sta pagando nessuno, secondo me è carino che chiunque sia la smetta di fare questa cosa perché non so più come fare. Piove e mandarli così in giro a fare scherzi non mi sembra il massimo. È così da tutta la giornata. È un incubo, sta diventando anche inquietante. Ogni tot suona il citofono ed è una pizza.

Gli ordini delle pizze partivano tutte da JustEat ma venivano consegnate da un rider diverso ogni volta, rendendo praticamente impossibile la sospensione della fastidiosa burla:

Il problema è che non posso chiamare tutte le pizzerie di Just Eat per dire di non mandare nessuna pizza a nome di Zorzi-Stanzani, ma è veramente assurdo. Prima avevo la stalker che mi faceva gli appostamenti sotto casa tutto il giorno adesso un pazzo che mi manda le pizze a casa da pagare. Secondo me è la stessa persona. È davvero una roba cretina. Spero finisca presto. Poi ti fanno anche tenerezza. Li guardo dalla finestra e sono lì sotto alla pioggia e al telefono che cerca di rintracciare un numero che non risponde perdendo tempo, ore di lavoro e prendendo la pioggia. Come fai a fare una roba del genere? È tremendo!

Anche Tommaso Stanzani si è innervosito:

Poverini, poi, stanno anche lavorando. E’ irrispettoso nei confronti di chi lavora e del cibo che viene sprecato.

Lo scherzo di cattivo gusto è andato avanti per tutta la giornata. Mentre i fan di Tommaso cercavano una soluzione per terminare l’inutile burla, alcuni utenti in rete hanno considerato il gesto “geniale”:

Scherzo geniale? Scomodare ogni mezzora rider (che guadagnano una miseria), pizzaioli (che spesso guadagnano molto poco e devono cucinare pizze vicino forni che toccano temperature indicibili in piena estate), ristoranti (in piena crisi Covid) e call center (lasciamo perdere il loro tariffario) a voi sembra davvero una cosa così brillante?