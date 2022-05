Sara Croce fuori di… ‘ciapett’ al Costanzo Show: incidente hot per l’ex di Andrea Damante – VIDEO

Incidente hot per Sara Croce nell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Un ballo con tanto di presa da parte del comico Lillo si è trasformato in un momento di forte imbarazzo generale. Protagonista indiscussa di uno dei momenti più trash della puntata, proprio la Bonas di Avanti un altro ed ex fidanzata di Andrea Damante.

Sara Croce: incidente hot al Maurizio Costanzo Show

Tutto sarebbe iniziato con una sorta di gara di ballo, anche alla luce della presenza, tra gli ospiti, di Alessandra Celentano. Gara che tuttavia sarebbe proseguita, incalzati dal padrone di casa Maurizio Costanzo, con alcuni passi di danza da parte di Lillo e Sara Croce.

Nel tentativo di rispondere alla richiesta di una presa da parte del suo compagno di ballo però, Sara Croce si è letteralmente lanciata addosso travolgendolo ma soprattutto con la parte inferiore del corpo letteralmente nuda.

Sebbene indossasse una giacca molto corta sopra ad un body, durante la presa si sarebbe sollevata eccessivamente rendendola complice di un momento altamente hot che non è affatto passato inosservato in studio.

Mentre Alessandra Celentano tentava di soprassedere all’imbarazzo generale senza mai menzionare l’incidente, la ex di Damante si è in qualche modo scusata:

Mi dispiace, un momento di alta televisione…

QUI il video