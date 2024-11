Sanremo 2025, i cantanti favoriti verso il Festival: ecco i nomi bomba scelti da Carlo Conti

L’attesa cresce per l’annuncio ufficiale dei 24 cantanti del Festival di Sanremo 2025, che Carlo Conti svelerà al Tg1 il 2 dicembre. Con qualche sorpresa ancora possibile, i rumors e le ipotesi sui big della musica italiana continuano a circolare tra i fan e gli addetti ai lavori. Di seguito, una panoramica dei possibili nomi e delle strategie di Conti per la 75ª edizione del Festival, ecco le indiscrezioni del Corriere del Ticino.

Sanremo 2025, i cantanti favoriti per la gara

Tiziano Ferro – Grande attesa per il ritorno di Ferro come concorrente, dopo le apparizioni da ospite. Un artista di peso, sostenuto anche dalla sua nuova manager, che vede Sanremo come una grande occasione per rilanciare la sua carriera in un momento delicato della sua vita. Le Donne di Sanremo – Tra le presenze femminili di spicco, Conti punta su nomi solidi, mediaticamente potenti: Elodie – In cerca di consacrazione definitiva, specie in vista del suo primo concerto a San Siro.

Gianna Nannini – Ancora incerta, ma un nome molto ambito per Conti.

Annalisa e Madame – Altre due probabili protagoniste, insieme a Noemi, Francesca Michielin, Clara, Gaia e Anna. Gli Uomini in Gara – Oltre a Ferro, altri grandi nomi sembrano confermati: Gianni Morandi e, possibilmente, Jovanotti come autore o persino co-partecipante.

Tommaso Paradiso, Brunori SAS, Francesco Gabbani, Achille Lauro e Coma_Cose – Tutti artisti molto popolari, in linea con lo stile che Conti vuole dare al Festival.

A questi nomi bomba, Rockol aggiunge: Marco Mengoni, Rose Villian, Blanco, Tony Effe, Tedua e Bresh, Benji & Fede, Patty Pravo e Raf, Matteo Bocelli, Sarah Toscano, Myss Keta, Alex Britti, Nina Zilli, Angelica Schiatti, Fast Animals and Slow Kids, Ditonellapiaga, Caparezza e Venerus e Chiello.

Gli Ospiti e il Ritorno della Musica Internazionale

Conti preferisce ospiti musicali rispetto alle tradizionali incursioni di attori e personalità televisive. Tra i nomi in discussione:

Laura Pausini, Ultimo, Pinguini Tattici Nucleari, Marco Mengoni, Irama e Arisa – sono tra i più richiesti, mentre Zucchero potrebbe essere un ospite d'eccezione.

Il pubblico attende anche la possibile apparizione di Pippo Baudo, storico volto del Festival, in un tributo che promette emozioni.

Rapper e Giovani

Per rappresentare la scena rap e giovanile, Conti starebbe considerando Olly, ben noto per il suo stile accessibile e i numerosi featuring. Tuttavia, il cast potrebbe estendersi a più di 24 artisti, dato l’interesse di includere nomi emergenti per bilanciare i big di lunga data.