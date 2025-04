Chi è la fidanzata di LDA? Miriam Galluccio, vero nome e papà famoso, tutto sull’ex di Amici

Nel panorama sempre più esposto dello spettacolo italiano, esistono storie d’amore che scelgono consapevolmente la via della discrezione. È il caso di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, giovane cantautore e figlio d’arte (il papà è il noto cantautore Gigi D’Alessio), e della sua compagna Miriam Galluccio. La loro relazione, iniziata lontano dai riflettori, è rimasta per lungo tempo protetta da ogni clamore mediatico, pur alimentando curiosità e supposizioni.

Chi è Miriam Galluccio, fidanzata di LDA

Classe 2002, Miriam Galluccio è una giovane influencer molto seguita sui social. La sua popolarità è cresciuta grazie a uno stile distintivo e a contenuti curati, spesso ambientati in luoghi esotici o durante viaggi con le amiche. Il suo profilo, tuttavia, non racconta nulla del suo legame con LDA. Una scelta coerente con l’intenzione di tenere separati i percorsi personali da quelli sentimentali.

Nonostante questa distanza apparente, LDA non ha mai nascosto del tutto il suo affetto per Miriam. In più di un’occasione, ha lasciato trasparire i propri sentimenti attraverso commenti, dediche e canzoni che sembrano rivolte proprio a lei. Un modo personale e poetico di vivere l’amore, senza rinunciare alla riservatezza.

La loro storia d’amore

A differenza di molte coppie celebri, quella formata da LDA e Miriam ha scelto di non cavalcare l’onda del gossip. Una decisione che ha dato vita, nel tempo, a una certa aura di mistero intorno alla loro relazione. Più volte, infatti, sono circolate voci di crisi, di presunte rotture e di un eventuale ritorno di fiamma. In realtà, secondo quanto emerge da fonti vicine ai due, LDA e Miriam non si sarebbero mai lasciati.

Il loro rapporto avrebbe semplicemente attraversato le normali fasi di ogni relazione giovanile, mantenendo però sempre una solida base affettiva. I momenti di silenzio social non hanno mai significato una rottura, ma piuttosto una volontà precisa: preservare l’intimità di un amore nato lontano dalle logiche mediatiche.

L’ultimo aggiornamento concreto risale a prima del nuovo anno, quando LDA e Miriam avevano condiviso con i propri follower alcuni scatti e video della loro vacanza in Egitto. Un’occasione per mostrare, seppur con discrezione, la solidità della loro relazione. Da allora, i due hanno preferito tornare a concentrarsi su contenuti professionali, mantenendo la sfera privata lontana dai social network.