Barbara d’Urso a Sanremo 2025? Interviene Carlo Conti

Le speranze dei fan di vedere Barbara d’Urso sul palco del Festival di Sanremo 2025 sono state infrante: Carlo Conti ha smentito ufficialmente i rumor su un possibile ruolo della conduttrice al suo fianco. In un’intervista a Novella 2000, Conti ha definito la notizia “una bella bufala”, allontanando così ogni dubbio.

Barbara d’Urso a Sanremo 2025? Carlo Conti rompe il silenzio

Per settimane, il nome della d’Urso è stato accostato al Festival della Canzone Italiana, alimentando la curiosità di pubblico e addetti ai lavori. Dopo il suo recente addio a Mediaset e l’apparizione come ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, l’idea di un suo ritorno in Rai sembrava possibile.

Tuttavia, il conduttore ha precisato che non ci sarà alcun coinvolgimento della d’Urso a Sanremo.

Come riportato da Tiziana Cialdea su Novella 2000, Carlo Conti aveva effettivamente preso in considerazione l’idea di affiancarsi alla d’Urso per il Festival. La giornalista ha rivelato che “Conti avrebbe corteggiato la collega” per darle un ruolo di co-conduzione, specie dopo il suo “digiuno televisivo”. Ma, stando alle parole del conduttore, non ci sono stati sviluppi concreti.

Anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha confermato la notizia, sottolineando la delusione per l’esclusione della d’Urso: “Sanremo è da sempre nei suoi desideri e mi dispiace non vederla sul palco dell’Ariston. Tuttavia, credo che il digiuno televisivo per Barbara sia ormai finito e il pubblico ha bisogno di talenti come il suo, anche se a teatro continua a fare il tutto esaurito”.

Barbara d’Urso tra teatro e nuovi progetti

In attesa di ulteriori novità, Barbara d’Urso continua a concentrarsi sulla sua carriera teatrale, dove riscuote grande successo. Anche se il sogno di Sanremo sembra sfumato per il momento, non si esclude che possa riservare qualche sorpresa televisiva nei prossimi mesi.

Resta ora da vedere se Sanremo 2025 avrà colpi di scena dell’ultimo minuto o se Barbara tornerà in Rai in altri contesti.