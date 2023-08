Ieri, giovedì 24 agosto, è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne che vedremo in onda da lunedì 11 settembre. Dopo la presentazione dei nuovi tronisti c’è stato spazio anche per le coppie di Temptation Island ma, per via di Maria De Filippi, è stata annullata la seconda registrazione di oggi.

Salta la registrazione di Uomini e Donne, Maria De Filippi la annulla

In studio si sono confrontati Igor e Perla con Mirko e Greta ma anche Francesca e Manuel. Maria De Filippi ha annullato la seconda registrazione in programma per oggi per “problemi personali”, senza specificare altro.

La padrona di casa, scrive il buon Lorenzo Pugnaloni, avrebbe voluto dare tempo a Francesca Sorrentino di maturare la rottura prima di un eventuale ruolo di tronista come sperano in tanti.

Secondo le anticipazioni del trono over, assenti in studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Presenti invece: Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. “Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite”, si legge.

Per quanto riguarda la registrazione di oggi, è stata annullata per problemi personali di Maria De Filippi. Amici News fa sapere che il cast del programma dovrebbe tornare in studio per registrare direttamente la prossima settimana in “data da stabilire”.