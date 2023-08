Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne: come ha reagito l’ex fidanzato Luciano Punzo? I due si sono conosciuti ed innamorati durante Temptation Island vivendo una burrascosa storia d’amore.

Manuela Carriero tronista di Uomini e Donne: la reazione di Luciano Punzo

“Sono estremamente felice, questo per me è un periodo bellissimo ed ognuno di noi ha la felicità e basta tirarla fuori ed io me la vivo sempre in maniera felice e con il sorriso sulle labbra”, ha affermato Luciano Punzo tramite le sue storie di Instagram.

Poi ha parlato della sua ex fidanzata:

Cosa ne penso di Manuela tronista? Ragazzi sono davvero molto contento per lei. Le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare veramente tutto ciò che lei desidera.

La presentazione di Manuela

Manuela Carriero, 34enne di Brindisi, nota al pubblico per aver partecipato a Temptation Island 2021 con il suo ex Stefano Sirena. Qui ha conosciuto quello che è poi diventato il suo fidanzato, Luciano Punzo. Tra loro è finita dopo vari tira e molla.

Lo scorso maggio, dopo la fine della relazione che lei stessa ha considerato molto importante, si è trasferita a Roma. Nel corso del video di presentazione su Witty Tv ha commentato:

Sono una ragazza molto introversa e timida, sono dolce, testarda, premurosa. Molto generosa anche se non ho nulla, ipersensibile e super romantica. Leggo libri d’amore, guardo film d’amore e scrivo lettere d’amore. Alle parole comunque preferisco i fatti. Non so cantare ma canto, non so ballare ma ballo, però so cucinare.

Parlando della sua vita, la neo tronista Manuela Carriero non la definisce affatto semplice:

Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta.

Figlia maggiore di quattro fratelli, dopo un’infanzia serena si è ritrovata ad avere a che fare con gli assistenti sociali e problemi famigliari ed economici. Iniziò a lavorare all’età di 15 anni e perse il padre a causa di un cancro:

Mia madre si ritrovò vedova a 35 anni con quattro figli. Dopo due mesi ci fecero uno sfratto e tornarono gli assistenti sociali per portarci in una casa famiglia.

