La rottura tra Manuel e Lulù: arriva la reazione di Franco Bortuzzo

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, con la loro rottura, hanno sconvolto tutti gli estimatori, specie per il metodo utilizzato dal nuotatore che ha lasciato la sua fidanzata con un freddo e distaccato comunicato stampa.

A distanza di alcune ore dalla notizia, è arrivata anche la “reazione” di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel che in questa storia ha un peso specifico decisamente importante (come svelato da Lulù).

Il signor Bortuzzo, ha cliccato “like” ad un post di una utente che su Instagram ha condiviso le seguenti parole (riportiamo esattamente come scritte, punteggiatura – assente – compresa):

Da ieri quando Manuel Bortuzzo ha dato notizia all’ansa della rottura con Lulu cosa che fa davvero ridere ho letto in giro di tutto e di più. Sapete cosa penso troppo semplice dare la colpa alla famiglia di Manuel la verità è che quella storia non doveva partire prima era spinta dagli autori poi Manuel ok oramai ci avrà cavalcato l’onda ma ormai nel circo mediatico del GF Vip ci era entrato.

Lulu ha scelto quello che l’avrebbe messa più in luce diciamolo gli altri non se la sarebbero calcolata di pezza.

Troppo facile dare la colpa di una stupida rottura di una storia d’amore da reality alla famiglia Bortuzzo ma che ne sapete voi dei sacrifici che hanno dovuto fare i genitori di Manuel per stagli dietro per aiutarlo… che ne sapete voi dei sacrifici che devono fare i genitori per i ragazzi disabili… la verità è una sola non ne sapete nulla siete solo capaci di giudicare e basta vorrei davvero farvi provare cosa significa solo per un giorno e allora potreste dire la vostra!