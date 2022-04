Dayane Mello non ha mai nascosto di essere una sostenitrice di Lulù Selassiè. Per questo motivo, nel corso de La Pupa Party, ha parlato della rottura con Manuel Bortuzzo che ha lasciato la sua fidanzata con un comunicato stampa (di cui anche la princess era all’oscuro).

E se Dayane si è schierata dalla parte giusta (noi di Blog Tivvù non avevamo alcun dubbio a tal proposito), la stessa cosa non si può dire di Enrica Bonaccorti.

Interpellata sui fatti (forse conoscendoli poco), ha accusato Lulù di egoismo definendola viziata (senza motivare niente):

Grazie a Dio che la famiglia Bortuzzo è intervenuta, devo essere sincera. Secondo me Lulù Selassiè poteva essere innamorata di Manuel ma non è affatto adatta a lui, voleva volare per conto suo, è viziata ed egoista e non è quello che serve a Manuel.