Roger Balduino e Beatriz Marino sono tornati insieme dopo l’Isola dei Famosi? Il modello ha dovuto abbandonare l’Honduras dopo essersi infortunato alla caviglia e anche per un problema di emorroidi che l’hanno costretto pure a subire una piccola operazione.

Proprio Beatriz, durante la permanenza di Roger sull’Isola, ha raggiunto il suo ex fidanzato per alcuni giorni, affrontando un paio di questioni irrisolte. Successivamente, Estefania Bernal ha deciso di interrompere la loro frequentazione, lasciando Balduino con un palmo di naso.

E se Roger diceva di non provare più nulla per Beatriz, dopo averla rivista in Honduras sembrava confuso e combattuto. Oggi, di ritorno in Italia, qualcosa tra di loro sembra anche essere cambiato.

Ed infatti, tramite le storie Instagram dell’ex naufrago, i fan del programma hanno intravisto il bracciale di Beatriz riflesso nel suo tablet: che ci sia un avvicinamento in corso tra di loro?

Molti credono che la loro storia non si sia mai conclusa ed abbiano “architettato” un piano prima dell’Isola dei Famosi.

Beatriz e Roger prima dell’Isola: il loro segreto spunta fuori, parla Estefania

La scheda dell’ex naufrago

Classe 1993, Roger è un modello di origini brasiliane che ha collaborato con alcune delle più grandi case di moda. Molto legato alla sua mamma e a suo zio, oggi Roger è single e anche se ama le donne, preferisce fare una vita da “seduttore misterioso”.

Sportivo, forte e molto competitivo, il modello non vede l’ora di mettersi in gioco in questa nuova avventura sull’Isola per affrontare come un vero e proprio gladiatore tutte le prove che gli si presenteranno.