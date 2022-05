Beatriz e Roger prima dell’Isola: il loro segreto spunta fuori, parla Estefania

Beatriz Marino è volata in Honduras per avere un confronto con il suo ex fidanzato Roger Balduino. Dopo alcuni giorni la modella è tornata in Italia ed Estefania, nel corso di alcuni daytime dell’Isola dei Famosi, ha incominciato a prendere le distanze.

Beatriz e Roger prima dell’Isola dei Famosi: Estefania sputa il rospo

Durante la penultima puntata di venerdì sera, Estefania e Roger si sono definitivamente lasciati rinfacciandosi a vicenda di aver mentito creando una storia “fake” a tavolino solo perché “piace al pubblico”.

Estefania Bernal, al termine della diretta, si è confrontata anche con il resto dei naufraghi, svelando alcuni retroscena sulla precedente storia d’amore tra Roger e Beatriz.

Se pubblicamente il modello aveva confidato di aver incontrato la sua ex fidanzata – per l’ultima volta – alcuni mesi fa, secondo Estefania le cose sarebbero andate diversamente e Roger si sarebbe visto con Beatriz anche pochi giorni prima del suo ingresso all’Isola dei Famosi.

Ma non finisce qui.

A quanto pare Roger sapeva perfettamente che la sua ex sarebbe sbarcata in Honduras, sempre secondo le confidenze croccanti di Estefania che ha ribadito di avercela con il modello e non con la Marino che, secondo lei, sarebbe anch’essa “vittima” di Balduino.