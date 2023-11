Nei giorni scorsi, durante una puntata di Casa Chi, la conduttrice Sophie Codegoni si era schierata dalla parte di Perla Vatiero, preferendola a Greta Rossetti in merito all’affaire che vede protagonista il gieffino Mirko Brunetti. Adesso però l’ex Vippona ha ammesso di non amare particolarmente i triangoli amorosi, men che meno quello formato dai tre ex protagonisti di Temptation Island.

Sophie Codegoni dura su Mirko: cosa pensa del triangolo

In occasione della nuova puntata di Casa Chi con protagonista l’ex gieffina Giselda Torresan, Sophie Codegoni ha colto l’occasione anche per dire la sua su Mirko. Ecco quali sono state le sue parole in merito:

Lo sapete che mi sono esposta sul fattore Greta ed avevo detto che ero team Perla però guardando… Sì, se mi dovessi realmente esporre, dico a questo ragazzo di trovare una quadra nella sua vita. Nel senso, non puoi illudere due donne allo stesso tempo. Anche durante la puntata io l’ho visto e non dice una parola positiva né nei confronti di Perla e né nei confronti di Greta ed è lì che ride e si gode il momento. Però a casa c’è una fidanzata, possiamo anche essere team Perla però a casa c’è sempre una donna che ti guarda e lì comunque c’è la tua ex che hai lasciato per la tua fidanzata attuale. Quindi ad un certo punto è divertente da guardare però….

La ex di Basciano ha proseguito e senza peli sulla lingua ha anche svelato cosa pensa dei triangoli in amore:

Io non apprezzo i triangoli amorosi quindi direi Mirko riprenditi un attimo! Questo è il mio vero pensiero in realtà, ma vedremo!

Infine ha spiegato cosa, secondo lei, sarà scattato in Mirko nel rivedere Perla nella Casa del GF: