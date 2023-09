Rebecca Staffelli non ha nascosto la grande emozione, alla vigilia del suo esordio al Grande Fratello. La speaker radiofonica e figlia di Valerio Staffelli ha svelato in un video quali sono le sensazioni che la animano a pochi giorni dal suo ingresso nello studio del reality di Canale 5.

Prenderà il via ufficialmente lunedì 11 settembre la nuova edizione del Grande Fratello e Rebecca Staffelli è super emozionata all’idea di poter assumere il suo ruolo di “voce del popolo”. Avrà lei il compito di raccogliere il pensiero del pubblico da casa rispetto ai protagonisti e alle dinamiche del programma.

Ma come sta vivendo le ore di attesa, in vista del suo esordio nella prima serata di Canale 5? Ecco quali sono state le sue parole:

Ciao amici! E’ ufficialmente partito il countdown. Mancano tre giorni alla prima puntata del GF! Come mi sento? Iperemozionata! Non vedo l’ora, sono gasatissima ma credo in realtà di non avere ancora razionalizzato la meravigliosa opportunità. Sono troppo felice di poter essere la voce del pubblico da casa, questa è una cosa che proprio mi fa impazzire.

Forse inizierò a realizzare anche il tutto proprio lunedì quando entrerò in studio. Comunque ci siamo ragazzi, sono grata alla vita e a voi. Di tutto il bene e l’amore che mi state dando.