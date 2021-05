Giulia Stabile ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato dei bulli che la tormentavano, svelando che queste persone si sarebbero fatte risentire dopo la vittoria di Amici 20.

Mi sento un po’ più libera, mi sentivo come un peso addosso prima di entrare, la vittoria forse non l’ho realizzata. Sono tornata alla mia scuola, dove ho iniziato. Prima mi sentivo inferiore a tutti, adesso so che invece siamo tutti diversi e veniamo tutti accettati.